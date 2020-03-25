«صحة الوفاق» تعلن حاجتها إلى أطباء متطوعين لمجابهة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 مارس 2020, 10:47 مساء
شعار وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق. (أرشيفية: الإنترنت).

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، حاجتها إلى أطباء وأطقم طبية مساعدة بمختلف المجالات الطبية للتطوع للعمل في المستشفيات بجميع البلديات لمجابهة جائحة فيروس «كورونا المستجد».

وطرحت الوزارة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أرقامًا للتواصل هي 0912196511، و0925863950، و0912189450.

وأمس، أعلنت الوزارة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل أول إصابة بالفيروس في ليبيا، لمواطن يبلغ من العمر 73 عامًا، قادم من المملكة العربية السعودية.

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وبعدها، اتخذت «صحة الوفاق» إجراءات جديدة لمواجهة الوباء، منها تخصيص أطباء لمناظرة الأشخاص المشتبه في إصابتهم بالفيروس في منازلهم، ما يقلل من مخاطر انتشار العدوى.

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