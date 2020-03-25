غلق سوق للخضراوات في مصراتة ضمن إجراءات الوقاية من «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 مارس 2020, 10:14 مساء
شعار بلدية مصراتة، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن جهاز الحرس البلدي مصراتة، اليوم الأربعاء، غلق سوق الخضراوات المجاورة لجزيرة المنقوش، ضمن إجراءات احترازية تهدف إلى منع تفشي فيروس «كورونا المستجد» في المدينة.

وقال الجهاز إن الإجراء يهدف للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، ويأتي تطبيقًا لقرار قفل الأسواق وأماكن الازدحام، وذلك حسب بيان منشور على صفحة الجهاز بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وطالب البيان مواطني مصراتة بالتقيد بقرار الإغلاق وعدم الذهاب إلى السوق، والتعاون مع الحرس البلدي حفاظًا على سلامتهم.

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وكان جهاز الحرس البلدي مصراتة أعلن، الأربعاء الماضي، بدء غلق المطاعم والمقاهي والمتنزهات والصالات والأسواق الكبيرة، تطبيقًا لتعليمات عميد البلدية، وبما يتماشى مع قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق رقم «2» للعام 2020، بشأن اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من فيروس «كورونا المستجد».

يذكر أن وزارة الصحة في حكومة الوفاق والمركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلنا، أمس الثلاثاء، تسجيل أول إصابة بالفيروس لمواطن يبلغ من العمر 73 عامًا، قادم من المملكة العربية السعودية.

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