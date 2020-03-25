باشاغا يتابع استعدادات مواجهة فيروس «كورونا»

باشاغا يتفقد عددًا من المرافق في طرابلس، 25 مارس 2020، (داخلية الوفاق)

ترأس وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، اليوم الاربعاء، اجتماعًا أمنيًّا رفيع المستوى؛ لبحث استعدادات مواجهة فيروس «كورونا المستجد»، في أعقاب الإعلان عن أول إصابة مؤكدة بالفيروس في ليبيا.

وتطرق الاجتماع، الذي عُـقد بمقر هيئة السلامة الوطنية، إلى مناقشة التعليمات الصادرة عن المجلس الرئاسي وتنفيذ قراراته الاحترازية الخاصة بمواجهة الفيروس، التي اُتخذت تزامنًا مع قرار حظر التجول ابتداءً من السادسة مساءً حتى السادسة صباحًا، وذلك حسب بيان منشور على صفحة وزارة الداخلية بموقع «فيسبوك».

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كما تفقد الوزير عددًا من المرافق الخدمية وسط العاصمة طرابلس، من بينها مصرفا الجمهورية والتجاري الوطني للاطمئنان على عملية التعقيم التي تشمل عددًا من المرافق الخدمية والإنتاجية وسط العاصمة.

يشار إلى أن الاجتماع عُـقد بحضور وكيل وزارة الداخلية العميد خالد مازن، وعدد من أعضاء الغرفة الرئيسية لإدارة الأزمة لمكافحة فيروس «كورونا»، وعدد من ضباط وضباط صف مديرية أمن طرابلس.