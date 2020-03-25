عقيلة: «المركزي» ببنغازي سيوفر مبلغا للمساعدة في تخطي أزمة «كورونا»

اجتماع عقيلة صالح مع الحكومة الموقتة لمناقشة أزمة كورونا، 25 مارس 2020، (بوابة الوسط)

كشف رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أن المصرف المركزي في بنغازي سيوفرمبلغًا ماليًّا للحكومة الموقتة يمكِّنها من توفير الاحتياجات اللازمة لإدارة أزمة فيروس «كورونا المستجد»، بما يجعل المواطنين يتخطون الخطر.

جاء ذلك خلال لقاء صالح، اليوم الأربعاء، مع رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني، وعدد من النواب وأعضاء الحكومة لمناقشة تداعيات الأزمة، والإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهتها، حسب بيان الحكومة الموقتة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وجدد صالح دعوته المواطنين إلى اتباع أقصى درجات الحيطة والحذر للتعامل مع الفيروس، والتقييد بالقرارات الاحترازية والوقائية التي أُعلنت مسبقًا، مع الحرص على تنفيذ كافة التوصيات التي بثتها مختلف الجهات الصحية للوقاية من الفيروس.

واطلع صالح على سير عمل الحكومة، مؤكدًا توافر المخزون السلعي للمواد الغذائية حتى نهاية شهر يوليو المقبل، وأصدر تعليماته بضرورة توزيع كافة السلع على المواطنين بما يضمن تخطي هذه الأزمة، مع العمل على تزويد المخزون الإستراتيجي ليكفي حتى نهاية العام.

كما تطرق إلى عمل القطاع الصحي، وجهود تجهيز أماكن الحجر الصحي، وأجهزة الكشف والعناية الفائقة، وكذلك توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية للأمراض المزمنة.

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يذكر أنه بدأ اليوم تنفيذ حظر تجول في المناطق الخاضعة للحكومة الموقتة وحتى 3 أبريل المقبل، يبدأ من الساعة الثالثة عصرًا وحتى السابعة صباحًا.

وأأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أمس الثلاثاء تسجيل أول إصابة بالفيروس في ليبيا، لمواطن يبلغ من العمر 73 عاما، قادم من المملكة العربية السعودية.