عقيلة: «المركزي» ببنغازي سيوفر مبلغا للمساعدة في تخطي أزمة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 مارس 2020, 09:08 مساء
اجتماع عقيلة صالح مع الحكومة الموقتة لمناقشة أزمة كورونا، 25 مارس 2020، (بوابة الوسط)

كشف رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أن المصرف المركزي في بنغازي سيوفرمبلغًا ماليًّا للحكومة الموقتة يمكِّنها من توفير الاحتياجات اللازمة لإدارة أزمة فيروس «كورونا المستجد»، بما يجعل المواطنين يتخطون الخطر.

جاء ذلك خلال لقاء صالح، اليوم الأربعاء، مع رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني، وعدد من النواب وأعضاء الحكومة لمناقشة تداعيات الأزمة، والإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهتها، حسب بيان الحكومة الموقتة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وجدد صالح دعوته المواطنين إلى اتباع أقصى درجات الحيطة والحذر للتعامل مع الفيروس، والتقييد بالقرارات الاحترازية والوقائية التي أُعلنت مسبقًا، مع الحرص على تنفيذ كافة التوصيات التي بثتها مختلف الجهات الصحية للوقاية من الفيروس.

واطلع صالح على سير عمل الحكومة، مؤكدًا توافر المخزون السلعي للمواد الغذائية حتى نهاية شهر يوليو المقبل، وأصدر تعليماته بضرورة توزيع كافة السلع على المواطنين بما يضمن تخطي هذه الأزمة، مع العمل على تزويد المخزون الإستراتيجي ليكفي حتى نهاية العام.

كما تطرق إلى عمل القطاع الصحي، وجهود تجهيز أماكن الحجر الصحي، وأجهزة الكشف والعناية الفائقة، وكذلك توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية للأمراض المزمنة.

اقرأ أيضًا: «تعليم الموقتة» تقرر تمديد إيقاف الدراسة أسبوعين إضافيين

يذكر أنه بدأ اليوم تنفيذ حظر تجول في المناطق الخاضعة للحكومة الموقتة وحتى 3 أبريل المقبل، يبدأ من الساعة الثالثة عصرًا وحتى السابعة صباحًا.

وأأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أمس الثلاثاء تسجيل أول إصابة بالفيروس في ليبيا، لمواطن يبلغ من العمر 73 عاما، قادم من المملكة العربية السعودية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ريال مدريد في القمة المالية رغم حصار «كورونا»
رياضة عالمية
فيديو مترجم.. شاهد ماذا قالت سيدة إيطالية لدول الغرب بسبب أزمة فيروس «كورونا»
دولى
القصر الملكي البريطاني يعلن إصابة ولي العهد بفيروس «كورونا»
دولى
وفاة الكاتب المسرحي الأميركي تيرينس ماكنالي جراء فيروس كورونا
ثقافة وفن
أول اجتماع عبر الفيديو لمجلس الأمن.. استمر 4 ساعات وناقش وضع دولة أفريقية
دولى
التوصل إلى خطة في أميركا بتريليوني دولار للتصدي لـ«كورونا»
دولى
الحبري يوضح أسباب تأخر صرف مرتبات الموظفين
ليبيا
«صحة الوفاق» تعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس «كورونا» في ليبيا
ليبيا
«تقصي الأهلة»: الخميس أول أيام شهر شعبان
ليبيا
ستيفاني ويليامز تدين «القصف المتكرر لمنطقة عين زارة» وتدعو إلى الوقف الفوري ...
ليبيا
البنتاغون: الأزمة الناجمة عن «كورونا» المستجد ستستمر «90 يوما»
دولى
محمد الحسن الرضا السنوسي يدعو لوقف الاقتتال والتفرغ لمواجهة فيروس كورونا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كل ما تحتاج معرفته عن الربو وعلاقته بفيروس «كورونا»