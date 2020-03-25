لجنة الطوارئ في جادو تجهز المبنى الأول للحجر الصحي في البلدية

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأربعاء 25 مارس 2020, 05:05 مساء
أعمال التجهيز للمبنى الأول للحجر الصحي في جادو. (الإنترنت)

بدأت لجنة الطوارئ ببلدية جادو في المراحل الأولى لتجهيز المبنى الأول الذي سيخصص للحجر الصحي بالمدينة في حال الاشتباه بوجود أو ظهور أي حالة إصابة بفيروس «كورنا المستجد».

وطالبت اللجنة كافة الجهات المختصة بالإسراع في توفير التجهيزات والمعدات الطبية والصحية والمطهرات اللازمة للمواقع المختارة، إضافة إلى تدريب الكادر الطبي الذي اُختير للإشراف على المبنى.

وطالبت إدارة مستشفى جادو العام جميع المترددين على المستشفى بضرورة عدم التردد على المستشفى خلال هذه الفترة باستثناء الحالات العاجلة والحرجة كإجراءات احترازية ووقائية من فيروس «كورونا المستجد».

وأوضحت الإدارة عبر صفحة مستشفى جادو العام على «فيسبوك» أن العمل بالمستشفى سيكون في عيادة الطبيب العام وعيادة الأطفال وقسم النساء والولادة وقسمي الطوارئ والإسعاف والتحاليل، وذلك كإجراء احترازي ووقائي للحد من انتشار الفيروسات، والابتعاد قدر الإمكان عن التجمعات للحد من احتمالية ظهور أية حالة من حالات الإصابة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

القصر الملكي البريطاني يعلن إصابة ولي العهد بفيروس «كورونا»
دولى
وفاة الكاتب المسرحي الأميركي تيرينس ماكنالي جراء فيروس كورونا
ثقافة وفن
أول اجتماع عبر الفيديو لمجلس الأمن.. استمر 4 ساعات وناقش وضع دولة أفريقية
دولى
التوصل إلى خطة في أميركا بتريليوني دولار للتصدي لـ«كورونا»
دولى
الحبري يوضح أسباب تأخر صرف مرتبات الموظفين
ليبيا
«صحة الوفاق» تعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس «كورونا» في ليبيا
ليبيا
«تقصي الأهلة»: الخميس أول أيام شهر شعبان
ليبيا
ستيفاني ويليامز تدين «القصف المتكرر لمنطقة عين زارة» وتدعو إلى الوقف الفوري ...
ليبيا
البنتاغون: الأزمة الناجمة عن «كورونا» المستجد ستستمر «90 يوما»
دولى
محمد الحسن الرضا السنوسي يدعو لوقف الاقتتال والتفرغ لمواجهة فيروس كورونا
ليبيا
غوتيريس يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار جراء «كورونا»..«اخرسوا البنادق واخمدوا ...
دولى
الناظوري: المخزون الاستراتيجي للسلع يكفي 8 أشهر
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كل ما تحتاج معرفته عن الربو وعلاقته بفيروس «كورونا»