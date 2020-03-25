تعقيم ديوان «مواصلات الوفاق» ومركز إيواء غرب الزاوية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 مارس 2020, 03:11 مساء
تعقيم مركز إيواء غرب الزاوية، 25 مارس 2020، (صفحة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية)

لا تنقطع الجهود في محاولة الوقاية من فيروس «كورونا» المستجد، الذي أعلن تسجيل أول إصابة به في ليبيا، أمس الثلاثاء.

وشهد ديوان وزارة المواصلات بحكومة الوفاق حملة تعقيم كاملة لمرافقه ومحيطه، تحت إشراف مكتب الأمن والسلامة بالوزارة، الذي يتابع عمل الشركة المتخصصة بالمواد المرخص باستعمالها دوليا.

كما نفذ جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، أمس، أول حملات التعقيم والتنظيف التي استهدفت مركز إيواء المهاجرين غرب الزاوية، حيث تم تنظيف جميع مرافق المركز، إضافة إلى توزيع مواد للنظافة والعناية الشخصية.

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واتخذ المجلس الرئاسي حزمة من الإجراءات للوقاية من الفيروس، منها تخفيض عدد الموظفين في الجهات الحكومية وجعل نظام العمل بالتناوب، إضافة إلى توجيهات خاصة بحملات التعقيم، وإلغاء البصمة وعدم التصافح بالأيدي.

وأعلنت وزارة الصحة في حكومة الوفاق والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، أمس الثلاثاء، تسجيل أول إصابة بالفيروس في ليبيا لمواطن قادم من المملكة العربية السعودية وعمره 73 عاما.

تعقيم ديوان وزارة المواصلات في حكومة الوفاق، 25 مارس 2020، (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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