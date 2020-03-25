«القيادة العامة»: سلاح الجو تصدى للهجوم على قاعدة الوطية

الناطق الرسمي باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، 20 أبريل 2019. (فرانس برس)

أعلنت القيادة العامة «إفشال محاولة الهجوم على قاعدة الوطية العسكرية».

وقال مكتب الإعلام للقيادة العامة إن «مقاتلات السلاح الجوي تصدت للمجموعات التي حاولت الهجوم على القاعدة صباح اليوم الأربعاء»، حسب بيان على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وكانت عملية «بركان الغضب» أعلنت صباحا «سيطرة قوات حكومة الوفاق على القاعدة»، قائلة إنه تم أسر عناصر من قوات القيادة العامة بينهم «مرتزقة أجانب»، كما أشارت إلى أن الهجوم جاء ردا على «القصف المتواصل» الذي تتعرض له العاصمة طرابلس. ولم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من المعلومات من مصادر مستقلة.