«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 مارس 2020, 02:08 مساء

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح قوية على طول الساحل سرعتها تتراوح بين 25 و35 عقدة، في حين يصل ارتفاع الموج غدا إلى أربعة أمتار.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، أن الرؤية على طول البحر ستكون متوسطة إلى جيدة

الساحل من رأس إجدير إلى سرت
- تكاثر للسحب مع سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.
- الريح شمالية شرقية إلى شمالية غربية سرعتها بين 15 و30 عقدة.
- البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب، وارتفاع الموج يتـراوح بين 1.50 و3.50 متر، يصل غدا إلى أربعة أمتار.
- درجة الحرارة تسجل 18 درجة مئوية، والرؤيـة متوسطة إلى جيدة.

الساحل من رأس لانوف إلى طبرق
- تكاثر للسحب من مساء اليوم مع سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.
- الرياح جنوبية شرقية، تتحول تدريجيا غدا إلى شمالية غربية على ساحل الخليج وبنغازي، سرعتها بين 15 و30 عقدة، وتصل إلى 35 عقدة على الساحل الممتد من بنغازي إلى شحات.
- ارتفاع الموج يتراوح بين متر و2.25 متر، والبحر قليل الاضطراب.
- درجة الحرارة تسجل 18 درجة مئوية، والرؤيـة متوسطة إلى جيدة.

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