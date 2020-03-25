أحوال الطقس اليوم: أجواء متقلبة على غالبية المناطق

طقس غير مستقر، (تعبيرية: بوابة الوسط)

تسود أجواء متقلبة على غالبية مناطق البلاد، نتيجة لتأثير منخفض جوي مصحوبة برياح نشطة إلى قوية تتراوح سرعتها بين 40 و60 كيلومترا في الساعة، مثيرة للأتربة والغبار مع هبوط مدى الرؤية الأفقية، وفرصة سقوط أمطار متفرقة مصحوبة بخلايا رعدية، خصوصا على مناطق الشمال والجنوب الغربي.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تراوح درجات الحرارة العظمى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على مناطق الشمال بين 19 و24 درجة مئوية، ولا تتجاوز 17 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر، وتصل إلى 35 درجة مئوية على مناطق الوسط والجنوب.

رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

تكاثر للسحب مع سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا رعدية، والرياح جنوبية غربية تصل سرعتها إلى 60 كيلومترا في الساعة، تثير الأتربة والغبار، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 24 و26 درجة مئوية، وتصل إلى 31 درجة موئية على أبونجيم.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مراده

تكاثر للسحب مع سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا رعدة، والرياح قوية أيضا مثيرة للأتربة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 17 و26 درجة مئوية، ولا تتجاوز 16 درجة مئوية على المناطق الجبلية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع سقوط أمطار متفرقة، والرياح مثيرة للأتربة، بينما درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و31 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا على غالبية المناطق مساء اليوم.