مديرية أمن صبراتة تعلن بدء حظر التجول من 3 عصرا وحتى إشعار آخر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 مارس 2020, 12:30 مساء
دورية تابعة لقوات مديرية أمن صبراتة، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت مديرية أمن صبراتة سريان حظر التجول من 3 عصر اليوم الأربعاء ويمتد على مدى 24 ساعة يوميا، وحتى إشعار آخر، وذلك لدواع أمنية، منوهة برفع درجة الاستعداد.

واستثنت المديرية الجهات الأمنية والعسكرية القائمة على تنفيذ الحظر، وأيضا الأطقم الطبية والطبية المساعدة، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

يأتي هذا الإجراء رغم تحديد الحكومة الموقتة ساعات الحظر «من الساعة الثالثة ظهرًا إلى الساعة السابعة من صباح اليوم التالي»، حسب تصريحات رئيسة اللجنة الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا المستجد»، الدكتورة فتحية العريبي أمس الثلاثاء.

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