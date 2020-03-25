«الطب الميداني»: إصابة مواطن جراء سقوط قذيفة في عين زارة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 مارس 2020, 12:22 مساء
دخان يتصاعد من موقع سقوط قذيفة في عين زارة، 25 مارس 2020، (الطب الميداني)

أعلن مركز الطب الميداني والدعم في طرابلس إصابة مواطن جراء سقوط قذيفة على منزله في عين زارة اليوم الأربعاء.

واستقبل المستشفى الميداني الشهيد أيمن الهرامة، المصاب ويدعى حمزة القمودي، حيث قدم له الإسعافات الأولية ثم تم تحويله إلى مستشفى طرابلس الطبي، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكانت عملية «بركان الغضب» قالت إن عدة مناطق في العاصمة تعرضت للقصف اليوم وهي السبعة، وباب بن غشير ورأس حسن، وطريق السور، وبئر التوتة، تضرر خلاله مبنى جهاز الإسعاف والطوارئ. ولم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من الخبر من مصدر مستقل.

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