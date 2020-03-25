جويلي يعلن القبض على عناصر من قوات القيادة العامة بينهم «أجانب»

صورة نشرتها صفحة بركان الغضب لواحد من عناصر قوات القيادة العامة المقبوض عليهم في قاعدة الوطية الجوية.

أعلن آمر غرفة العمليات المشتركة التابعة لقوات حكومة الوفاق، اللواء أسامة جويلي، القبض على عدد من عناصر قوات القيادة العامة في قاعدة الوطية الجوية بينهم «أجانب».

ونقلت صفحة عملية «بركان الغضب» على موقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، عن جويلي قوله إن القبض على هذه العناصر يأتي في إطار «عملية (عاصفة السلام)، ردا على القصف المتواصل لأحياء العاصمة طرابلس». ولم يتسن لبوابة الوسط التأكد من هذه المعلومات من مصدر مستقل.

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وكان جويلي أكد في وقت سابق اليوم السيطرة على قاعدة الوطية الجوية في عملية «عاصفة السلام». كما أعلن الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، محمد قنونو، إطلاق عملية «غضب البركان» ردا على «القصف المتواصل» لأحياء العاصمة طرابلس.