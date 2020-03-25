مدير «مكافحة الأمراض» يتفقد المصاب بـ«كورونا» في «طرابلس المركزي»

مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر الدين بشير النجار، (أرشيفية: الإنترنت)

توجه مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور بدر الدين النجار، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، إلى مستشفى طرابلس المركزي، لتفقد المصاب بفيروس كورونا المستجد المحجوز بالمستشفى.

وأكد أن فرق الرصد والتقصي تتابع حاليا المخالطين المصاب منذ وصوله من الخارج، وستتخذ حيالهم الإجراءات سواء بالحجر أو العزل الصحي، حسب مقطع فيديو له من المستشفى، منشور بصفحة المركز على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأشاد النجار بتعامل الأطباء المهني مع الحالة لدى الاشتباه به، وأخذهم العينة بطريقة احترافية، وصولا إلى التأكد من إيجابيتها.

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وأعلن النجار في ساعات متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، أول إصابة بالفيروس مسجلة في ليبيا، وهي لمواطن يبلغ من العمر 73 عاما، قادم من المملكة العربية السعودية بتاريخ 5 مارس الجاري.