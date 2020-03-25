سبها تعاني من نقص الوقود مع استمرار حظر التجول

عناصر أمنية تابعة لمديرية أمن سبها خلال تطبيقها حظر التجول في المدينة، 24 مارس 2020. (بوابة الوسط).

قال رئيس لجنة الخطة الأمنية التابعة لمديرية أمن سبها، المقدم أسامة المجبري، إن سبها تعاني من مشكلات عدة في ضوء فرض استمرار حظر التجول من بينها نقص الوقود، إلى جانب معاناتها من النقص الحاد في القوة العمومية، التي تعمل بنفس المجموعة منذ إقرار الحظر.

وأضاف المجبري في تصريح إلى «بوابة الوسط»، الثلاثاء، أن الخطة الأمنية تقضى بمساعدة الحرس البلدي في متابعة إقفال المقاهي والمحال التجارية وغيرها قبل بعد السادسة مساءً، إلى جانب المساعدة في أعمال التعقيم والتطهير لكافة المنشآت الحكومية، علاوة على الانتشار في الشوارع والميادين لفرض حظر التجول.

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وكانت الحكومة الموقتة أرسلت بعضًا من التجهيزات الطبية إلى مدينة سبها بعد إطلاق نداء استغاثة من الجنوب بشكل عامة لمساعدة البلديات بأجهزة لمواجهة «كورونا»، دون أن تشتمل هذه التجهيزات على جهاز للكشف عن الفيروس.

وفرضت وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة الأربعاء الماضي، «حظر التجول حظرًا تامًا من الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً»، ضمن إجراءات احترازية لمواجهة فيروس «كورونا».