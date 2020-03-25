مدير «مكافحة الأمراض»: حالة المصاب بـ«كورونا» مستقرة ونتتبع كل المخالطين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 مارس 2020, 12:57 صباحا
مدير مركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور بدر الدين النجار. (أرشيفية: الإنترنت).

قال المدير العام لمركز مكافحة الأمراض، الدكتور بدر الدين النجار، إن حالة الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، التي أعلن عنها المركز في وقت متأخر، الثلاثاء، تعود إلى رجل يبلغ من العمر 73 عامًا رجع من السفر بتاريخ 5 مارس الجاري، قادمًا من المملكة العربية السعودية.

وأضاف النجار في بيان متلفز، أنه تبين معاناة الرجل من ارتفاع في درجة الحرارة، وأعراض التهاب في الجهاز التنفسي، مصحوبًا بضيق في التنفس، وذلك عند إجرائه فحوصات طبية بأحد مستشفيات طرابلس.

ولفت إلى «عزل المريض في أحد المستشفيات، وبعد ذلك تلقى العناية الطبية، وهو الآن في حالة مستقرة»، لافتا إلى اتباع مركز مكافحة الأمراض إجراءات التقصي لتتبع كل المخالطين للحالة وفحصهم.

وطالب النجار المواطنين بضرورة اتباع كل التعليمات المتعلقة بإجراءات الوقاية والاحتراز والحجر المنزلي، والابتعاد عن التجمعات حفاظًا على سلامتهم والتقليل من فرص تفشي الفيروس.

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