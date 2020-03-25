أمين الهاشمي: الحالة المصابة لمسن يبلغ 73 عاما عائد من السعودية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 مارس 2020, 12:38 صباحا
شعار وزارة الصحة بالحكومة الموقتة. (صفحة الوزارة على فيسبوك)

قال الناطق باسم وزارة الصحة بحكومة الوفاق، أمين الهاشمي، الأربعاء، إن الحالة المصابة بفيروس «كورونا» المستجد، تعود إلى رجل من مدينة الجميل، عاد من السعودية في 5 مارس الجاري.

وأضاف الهاشمي في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن الرجل يبلغ من العمر 73 عامًا، وأجري الكشف عليه في مستشفى طرابلس، قبل إرسال عينة التحليل إلى المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن في وقت متأخر، الثلاثاء، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس «كورونا» المستجد في ليبيا، وذلك دون أن يفصح عن مزيد المعلومات حول الحالة، فيما أوضحت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة أن الحالة المصابة قادمة من الخارج، وأنها موجودة حاليًا في الحجر الصحي، لافتة إلى أنها بـ«صحة جيدة واحتمالات شفائها كبيرة».

 

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