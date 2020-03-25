«صحة الموقتة»: الحالة المصابة قادمة من الخارج وبصحة جيدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 مارس 2020, 12:24 صباحا
شعار وزارة الصحة بالحكومة الموقتة. (صفحة الوزارة على فيسبوك)

دعت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة، اليوم الأربعاء، المواطنين إلى عدم الشعور بالذعر من تسجيل البلاد أول إصابة بفيروس «كورونا» المستجد، موضحة أن الحالة المصابة قادمة من الخارج، وأنها موجودة حاليا في الحجر الصحي.

وقالت الوزارة في بيان: «لا داعي للخوف والارتباك»، لافتة إلى أن الحالة بـ«صحة جيدة واحتمالات شفائها كبيرة»، وطالبت بمزيد الالتزام بكل تعليمات اللجنة العليا، والجهات المختصة والالتزام بحظر التجول لمنع تفشي الفيروس في البلاد.

ولفت البيان إلى اتخاذ الحكومة جملة إجراءات شاملة في مواجهة فيروس «كورونا»، تهدف إلى المحافظة على سلامة المواطنين وتحقيق أعلى معدلات الأمن لهم.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن في وقت متأخر، الثلاثاء، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس «كورونا» المستجد وذلك بعد إجراء الفحص المختبري، وذلك دون أن يفصح عن مزيد المعلومات حول الحالة.

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