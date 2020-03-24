منفذ البريقة يشارك في فرض حظر التجوال

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الثلاثاء 24 مارس 2020, 11:20 مساء
عناصر من مديرية أمن منفذ البريقة البحري الجوي يشاركون من فرض حظر التجول في المنطقة، 24 مارس 2020. (صفحة المنفذ على فيسبوك)

شاركت مديرية أمن منفذ البريقة البحري الجوي، مع مختلف الأجهزة الأمنية في فرض حظر التجوال في منطقة البريقة وضواحيها تنفيذًا للتعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة كإجراء احترازي لمنع وصول فيروس كورونا المستجد للبلاد.

وكلف مدير أمن منفذ البريقة البحري الجوي المقدم ضيف الله إمراجع المغربي، معاون مدير مديرية الأمن المقدم أنس محمد فرج الشاردة على رأس القوة المكلفة بتطبيق قرار حظر التجوال في منطقة البريقة، بالاشتراك مع مديرية أمن الهلال النفطي.

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وقال مدير مديرية أمن منفذ البريقة البحري الجوي المقدم ضيف الله المغربي إلى «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، إن اللجنة الأمنية المشكلة من قبل وزارة الداخلية مهامها تطبيق حظر التجوال داخل سياج شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز وفي المناطق المحيطة بالشركة، حفاظا على سلامة وصحة العاملين والمواطنين والمقيمين في مناطق الهلال النفطي.

وأشار ضيف الله إلى أن من مهام اللجنة الأمنية المكلفة هو المرور على جميع المواقع الحيوية طيلة فترة حظر التجوال، والتأكد من عدم مخالفة القرار الصادر عن وزارة الداخلية، مؤكدا أن الأوضاع الأمنية تسير بصورة جيدة وأن جميع الأجهزة الأمنية على أهبة الاستعداد لأي طارئ.

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