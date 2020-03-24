مدير إدارة الغرفة التجارية يبحث سبل حل مشاكل المشاريع الزراعية بالمنطقة الجنوبية

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الثلاثاء 24 مارس 2020, 09:24 مساء
مدير إدارة الغرفة التجارية بالمنطقة الغربية والجنوبية، سالم معتوق، في زيارة للمزارع بالجنوب, 24 مارس 2020 (بوابة الوسط)

قام مدير إدارة الغرفة التجارية بالمنطقة الغربية والجنوبية، سالم معتوق، المكلف من هيئة الاستثمار التابعة للقيادة العامة، بزيارة تفقدية لبحث سبل حل المشكلات والعراقيل أمام المشاريع الزراعية بالمنطقة الجنوبية لإنتاج الحبوب.

وقال رئيس قسم المشاريع الزراعية فزان، المهندس عمر أبوسعدة، إلى «بوابة الوسط»، إن الزيارة تهدف إلى الوقف على المشاكل والعراقيل التي تواجه مشاريع إنتاج الحبوب بمشاريع مكنوسة وبرحوج والأريل، إلى جانب مشروع إيراون ومشروع تساوة لإنتاج البقوليات، لا سيما أن هذه المشاريع استراتيجية تسهم في دعم الاقتصاد المحلي والاكتفاء الذاتي.

يشار إلى أن هذه المشاريع الزراعية في الجنوب تختص في إنتاج الحبوب من القمح والشعير، وتعتمد عليها مصانع إنتاج الدقيق في ليبيا.

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