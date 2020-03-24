«مكافحة الأمراض» يؤهل 20 طبيباً لمكافحة العدوى ومواجهة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 مارس 2020, 08:50 مساء
مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض في العاصمة طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

استهدف المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الثلاثاء، 20 طبيبا في مجال مكافحة العدوى ومواجهة فيروس «كورونا»، خلال ورشة عمل تدريبية أقيمت بمقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

يأتي ذلك ضمن البرنامج الوطني للتدريب والتوعية والوقاية، الذي أطلقه المركز برعاية شركة هومر، حسب بيان صدر عن المركز اليوم الثلاثاء.

وتناولت الورشة أساليب الوقاية من فيروس «كورونا» المستجد، والخطوات الواجب اتخاذها من قبل الأطباء العاملين في مجال مكافحة العدوى بالمستشفيات، لتأهيلهم وتدريبهم على التعامل مع حالات الاشتباه بفيروس «كورونا» المستجد.

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