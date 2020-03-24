الهلال الأحمر يطلق خدمة «ألو طبيب» في ساعات الحظر بالبيضاء

أطلق فريق الطوارئ لفيروس «كورونا» التابع لجمعية الهلال الأحمر الليبي فرع البيضاء، خدمة «ألو طبيب» في ساعات حظر التجول على مدى 24 ساعة.

وبحسب بيان المجلس البلدي البيضاء، اليوم، تتيح هذه الخدمة للمواطن عدم الخروج في ساعات حظر التجول، والاستشارة الطبية عبر الهاتف مع الطبيب المختص، كما توفر أيضا خدمة الصيدلية المتنقلة فعند استشارة الطبيب وتقرير العلاج يتم توفير خدمة توصيل مجاني للعلاج إلى المنزل مع الفاتورة من صيدليات ذات ثقة وأسعار مناسبة، أو قد تكون من صيدلية من اختيار المتصل.

وأوضح البيان أن هذه الخدمة توفر أيضا الحقن وقياس مستوى الضغط والسكر مجانيا في المنزل للرجال والنساء، موضحا أن هذه الخدمة تأتي في ظل الظروف الراهنة للحفاظ على سلامة المواطن.

ونشرت البلدية عدة أرقام تشمل رقم الطوارئ 0914347821 – 0926646233 ورقم الصيدلية 0919422648 ودكتور عمومي 0924351391 ودكتور أطفال 0916979589 – 0922118846 -0924623098 ودكتور باطني 0923354846.