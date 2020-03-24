«مكافحة الأمراض»: فحص حالة اشتباه بـ«كورونا» في مستشفى الجميل ونتيجة التحليل سلبية

مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (أرشيفية: الإنترنت).

قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض إنه تلقى بلاغا من مستشفى الجميل بوجود حالة اشتباه بفيروس «كورونا».

وبحسب بيان المركز اليوم، تبين أن الحالة سالبة وخالية تماما من فيروس «كورونا» المستجد بعد فحص العينة مختبريا.

«مكافحة الأمراض» يدشن موقعا إلكترونيا خاصا بأخبار «كورونا»

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم، تدشين موقع إلكتروني لمتابعة إحصاءات فيروس «كورونا» المستجد في ليبيا، وآخر أخبار الوباء.

وكان عدد من المجالس البلدية قد نفى تسجيل أية إصابات بالفيروس، وطالبت تلك المجالس باستيقاء المعلومات من المركز الوطني، الذي يصدر نشرة مستمرة بشأن حالات الاشتباه بالفيروس.