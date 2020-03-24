عقوب: نقوم بتقييم الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا»

أكد وزير الصحة بالحكومة الموقتة، سعد عقوب، قيام الوزارة بـ«تقييم الإجراءات الاحترازية» للوقاية من وباء «كوفيد-19» المعروف بـ«كورونا المستجد».

وقال الوزير سعد عقوب، الثلاثاء: «وزارة الصحة مستمرة بالاحترازات التي عملت بها للوقاية من وباء (كوفيد-19)، وهناك تقييم لجميع الاحترازات، وماذا يمكن أن يتغير على حسب الاحتياج الممكن في المستقبل».

وأضاف: «دائمًا هناك مراجعة للإجراءات، إلى جانب الاهتمام الدائم بتعاون المواطن والمقيم بوصفهما عامليْن مهميْن للتقليل من الاحترازات، وعدم أخذ إجراءات أقوى في المستقبل».

ولفت عقوب إلى أن «الدول المتقدمة لم تتوقع أن فيروس كورونا المستجد ينتشر بهذا الشكل، وكيف أن كثيرًا من التوقعات التي بدأت بشيء وانتهت بشيء، خصوصا أن هذا الفيروس لا يزال تحت الدراسات وكيف ينتشر».

ونوه وزير الصحة بأن «آلية رصد حالات الاشتباه المعلنة من قبل وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض واللجنة الاستشارية الطبية يعتمد فيها على الشفافية العالية مع أبناء الشعب الليبي لمنع تزايد الإشاعات».

وأكد عقوب: «فحص القادمين من الخارج، والتأكد من سلامتهم، الأمر الذي أسهم في المساعدة بعدم تسجيل أي حالة مصابة بفيروس كورونا حتي اليوم، وتتيح الإجراءات الاحترازية المشددة اكتشاف الحالات منذ بدايتها وتقليل الانتشار، لا سمح الله».

وأوضح الدكتور سعد عقوب أن «كلمة عزل صحي مخيفة، وهي في الحقيقة لا تعبر عن الواقع»، موضحًا أن «الحجر الصحي هو مكان إقامة لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية، والهدف منه هو تحقيق عزل الشخص لمتابعة حالته وسلامته، وسلامة مَن حوله مع توفير جميع الخدمات لهم».

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وأشار إلى أن الوزارة «تنسق مع منظمة الصحة العالمية وترصد وتراقب وتتابع كل مجريات الأحداث حول انتشار فيروس كورونا والمساعي الدولية لاكتشاف لقاح لكورونا المستجد في جميع المراكز الأبحاث العالمية والصحية أو الطبية المتخصصة لإيجاد لقاح للفيروس».