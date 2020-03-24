السراج وقيس سعيد يؤكدان الدعم وتعاون ليبيا وتونس لمواجهة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 مارس 2020, 04:25 مساء
قيس بن سعيد وفائز السراج, (الرئاسية التونسية)

أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، والرئيس التونسي قيس سعيد، الدعم والتعاون بين بلديهما لمواجهة فيروس «كورونا».

جاء ذلك في مكالمة هاتفية عبر خلالها السراج للرئيس التونسي عن استعداد ليبيا لوضع كل إمكاناتها على «ذمة الشعب التونسي»، لمواجهة الفيروس.

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وبحسب بيان للرئاسة التونسية اليوم، فقد تناول السراج مع قيس سعيد، الوضع الصحي في البلدين والتعاون المستمر بينهما، فضلا عن الوضع الإقليمي.

وعبر قيس بن سعيد، من جانبه عن استعداد تونس الدائم لدعم الشعب الليبي الشقيق، وفق البيان.

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