سيالة يعزي دي مايو في ضحايا إيطاليا من فيروس «كورونا»

محمد سيالة ووزير خارجية إيطاليا لويغي دي مايو في طرابلس، 17 ديسمبر 2019، (خارجية الوفاق)

قدم وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة، التعازي لوزير الخارجية الإيطالي دي مايو، فيمن قضوا من مواطني بلاده بسبب فيروس «كورونا».

وبحسب بيان لخارجية الوفاق، اليوم، أجرى سيالة اتصالًا هاتفيًّا بـ«ي مايو»، أكد خلاله تضامن الحكومة والشعب الليبي، مع إيطاليا حتى تتجاوز محنتها.

من جهة أخرى ناقش الاتصال نتائج اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الذي عُـقد عبر الدوائر المغلقة لمتابعة آخر مستجدات تفشي فيروس «كورونا» وتطورات الأوضاع في عدة مناطق منها الحرب في ليبيا.

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وأمس، عبر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، لرئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، عن تضامن الحكومة والشعب الليبي مع إيطاليا في مواجهة أزمة وباء «كورونا المستجد».

وبحسب بيان للمجلس الرئاسي، قال السراج لكونتي خلال اتصال هاتفي بينهما الإثنين، «مشاعرنا جميعًا معكم في هذا الظرف الصعب»، فيما أعرب عن ثقته بقدرة إيطاليا على تخطي الأزمة، والتعاون مع ليبيا لمنع تفشي الوباء.