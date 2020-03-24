وفد من «داخلية الوفاق» يزور دارا للمسنين في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 مارس 2020, 03:37 مساء
وفد وزارة الداخلية بحكومة الوفاق يلتقط صورة تذكارية في زيارة دار الوفاء للمسنين. (الإنترنت)

قام وفد من وزارة الداخلية بحكومة الوفاق برئاسة مساعد وكيل الوزارة للشؤون الأمنية، العميد محمد المداغي، بزيارة دار الوفاء لرعاية المسنين، اليوم الثلاثاء، من أجل الاطلاع على الخدمات المقدمة في ظل الإجراءات المتبعة للوقاية من فيروس «كورونا المستجد».

وقالت الوزارة في بيان إن الزيارة تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية الصادرة عن الغرفة الرئيسة لإدارة الأزمة لمكافحة فيروس «كورونا» بالوزارة، مشيرة إلى أن الزيارة ضمت مدير الإدارة العامة للدعم المركزي العميد محمد فتح الله، ورئيس هيئة السلامة الوطنية المكلف العميد إمحمد مختار، وعددًا من مسؤولي الهلال الأحمر فرع طرابلس.

وخلال الزيارة، تم التوجيه بإعطاء الإذن بتعقيم كافة المكاتب وحجر النزلاء ومكونات الدار من مبانٍ ومرافق مختلفة؛ وذلك للوقاية من خطر فيروس كورونا.

وحتى الآن، لم يتم الإعلان عن أية حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، مع اتخاذ كل من الحكومة الموقتة وحكومة الوفاق تدابير للوقاية من الفيروس الذي قتل أكثر من 16 ألف و500 شخصا حول العالم.

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