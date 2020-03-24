مديرية أمن زوارة تؤكد استمرار حظر التجول دون تغيير

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 مارس 2020, 03:31 مساء
النصب التذكاري في مدينة زوارة، (أرشيفية: الإنترنت)

أكدت مديرية أمن زوارة استمرار حظر التجول، منوهة إلى عدم إدخال تغييرات عليه.

وأشارت إلى أن الحظر يبدأ من السادسة مساءً إلى السادسة صباحًا، كما تغلق منافذ المدينة من الساعة الرابعة مساءً إلى السادسة صباحًا، حسب بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

ويوم الأحد الماضي، أعلنت لجنة الطوارئ لمكافحة وباء «كورونا» ببلدية زوارة، تلك الإجراءات في سياق التدابير الاحترازية للوقاية من الفيروس.

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وسبق أن قرر المجلس الرئاسي فرض حظر التجول في كامل التراب الليبي، من الساعة 6 مساءً حتى 6 صباحًا يستثنى منه الأعمال ذات الطبيعة السيادية والأمنية والصحية والصيدليات وأعمال البيئة والكهرباء والطاقة والاتصالات وحركة الشحن.

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