تشكيل غرفة أمنية في اجدابيا لمواجهة «كورونا»

جانب من الاجتماع في مديرية أمن اجدابيا لتشكيل غرفة عمليات أمنية لمواجهة فيروس كورونا. (الإنترنت)

\شكلت مديرية أمن اجدابيا غرفة أمنية مشتركة لتفعيل قرارارت اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا المستجد»، وذلك برئاسة مدير الأمن وعضوية جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية والمحددة بالقرار.

واجتمع مدير أمن اجدابيا العقيد ونيس أحمد الشكري، ورؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية ومعاونو رؤساء الأجهزة بمدينة اجدابيا في قاعة الاجتماعات بمديرية أمن اجدابيا لمنافشة تشكيل اللجنة، وتفعيل قرارات اللجنة العليا لمكافحة «كورونا»، حسبما ذكرت مديرية الأمن عبر صفحتها بموقع فيسبوك.

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وتم تشكيل الغرفة بناء على قرار وزير الداخلية بالحكومة الموقتة رقم 340 الذي صدر ببنغازي أمس الإثنين، والخاص بشكيل غرفة أمنية مشتركة بكل بلدية يكون رئيسها مدير الأمن بكل منطقه لمواجهة الفيروس.

وتم إنشاء مقر للغرفة وتوفير جميع المعدات لها بمديرية الأمن، وقد باشرت عملها بداية من اليوم الثلاثاء، كما تم تكليف ناطق رسمي لها هو الملازم أول غيث محمد قنديل.