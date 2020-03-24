«خارجية الوفاق» تناشد المواطنين بحسن معاملة «الضيوف»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 مارس 2020, 02:58 مساء
مقر وزارة الخارجية بحكومة الوفاق. (صفحة الوزارة على فيسبوك)

طالبت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، المواطنين الليبيين بـ«المعاملة الحسنة» مع كافة ضيوف ليبيا المقيمين من الدبلوماسيين والعمالة الوافدة، «والتي كانت ولاتزال رافدًا ومعينًا للشعب الليبي في أزماته في كافة الظروف».

وشددت الوزارة في بيان للجنة الأزمة اليوم، على ضرورة التحلي بما هو معروف عن الشعب الليبي من أخلاق حميدة وحسن المعاملة وإكرام للضيف وتقديم المساعدة اللازمة لمن يحتاجها، خاصة في هذه الظروف الصحية الصعبة التي يمر بها العالم من انتشار فيروس كورونا.

ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين للالتزام بالتعليمات الصحية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا والتي «لا تميز في الحذر ما بين جنسية وأخرى»، مشددة على أن الطريقة الصحيحة للوقاية باتباع تعليمات السلامة وتجنب الاختلاط والأماكن المزدحمة واحترام توقيت حظر التجول المقرر..

حكومة الوفاق تعلن حظر التجول 12 ساعة

أعلن المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني، حظر التجول في كامل التراب الليبي، من الساعة 6 مساءً حتى 6 صباحًا اعتبارًا من غد الأحد.

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