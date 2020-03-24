«بلدي نالوت» يشكل لجنة لمتابعة تنفيذ إجراءات الوقاية من «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 مارس 2020, 01:45 مساء
شعار بلدية نالوت، (أرشيفية: الإنترنت)

قرر المجلس البلدي نالوت تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ إجراءات الوقاية من فيروس «كورونا المستجد».

وتضم اللجنة عددًا من أعضاء المجلس وممثلين عن جهات أمنية وصحية، حسب بيان البلدية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

واتخذ المجلس إجراءات أخرى منها رفع درجات الاستعداد في مستشفى نالوت المركزي، وإدارة الخدمات الصحية بمنطقة نالوت، وفرع المركز الوطني للأمراض السارية نالوت.

إجراءات لمواجهة الأزمة
كما خاطب فرع الدعم المركزي نالوت، للقيام بمهام ضبط حركة العمل بمحطات توزيع الوقود وهي محطة الرحمة، ومحطة باب المدينة، ومحطة تكويت، والإشراف على عملية التوزيع، وبأن لا تتجاوز قيمة التعبئة عشرة دنانير للمواطن.

ووجه جميع التجار وأصحاب المحال التجارية بالمحافظة على التسعيرة، داعيًا الجميع للالتزام بشروط الصحة العامة وارتداء القفازات، ووضع الكمامات، والقيام بعمليات التعقيم خاصة في المخابز والمقاهي والمسالخ والحلاقين.

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ودعا المجلس المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك وعدم إثارة الهلع والفزع والبقاء في المنازل، مطالبين العائدين من السفر بعزل أنفسهم في غرفة في بيوتهم لمدة أسبوعين من تاريخ وصولهم، وتأجيل الأعراس والمناسبات الاجتماعية، والاكتفاء بالتعزية الجماعية في المقبرة.

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