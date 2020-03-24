القنصلية الليبية في تونس توفر إقامة لـ800 مواطن

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 مارس 2020, 01:20 مساء
السفارة الليبية في تونس خلال تلقيها طلبات العالقين للتسكين، 24 مارس 2020، (خارجية الوفاق)

أعلن القنصل العام في تونس، فاضل القريو، إن القنصلية الليبية وفرت إقامة لـ 800 مواطن في الفنادق، مضيفًا أنه يبدأ اليوم تسكين العائلات في شقق مع تقديم الخدمات الصحية اللازمة.

وأكد أن التسكين للعالقين ولا يشمل المقيمين في تونس، منوهًا باستمرار العمل على مدار الساعة في القنصلية لتقديم الخدمات للجالية، حسب بيان وزارة الخارجية في حكومة الوفاق على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وفي سياق متصل، دعت السفارة الليبية في تونس الليبيين العالقين إلى التوجه لأقرب قنصلية لهم، وبالنسبة للمرضى الموجودين للعلاج فعليهم الذهاب إلى الملحقية الصحية وطلب إفادة بذلك لتقديمها للقنصليات الليبية لتوفير سكن وإعاشة وخدمات طبية لهم.

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رتبت القنصلية الليبية العامة في صفاقس إقامة لـ1187 مواطنًا ليبيًّا في تونس حتى اليوم، ولا تزال عملية الحصر مستمرة.

وتوزَّع المواطنون على ثلاث مدن هي: بن قردان وجربة وصفاقس، حسب تصريح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية في حكومة الوفاق، محمد القبلاوي.

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