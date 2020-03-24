سفارة ليبيا في الفاتيكان توفر للجالية مستلزمات للوقاية من «كورونا»

كمامات ومستلزمات وقاية وفرتها السفارة الليبية في الفاتيكان للجالية، 24 مارس 2020، (خارجية الوفاق)

أعلنت السفارة الليبية في الفاتيكان توفير مستلزمات صحية ووقائية من فيروس «كورونا المستجد» للمحتاجين من الجالية هناك.

ودعت السفارة إلى التواصل معها عبر رقم تطبيق «واتس آب» ‭+39 329 6689274‬، حسب بيان وزارة الخارجية في حكومة الوفاق على صفحتها بموقع التواصل «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وكانت السفارة في روما وفرت مستلزمات صحية وأغضية لأبناء الجالية في إيطاليا التي تعاني تفشي الوباء، وقد شكلت لجنة للتواصل مع المواطنين في عديد الأقاليم الإيطالية.

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وتتواصل الجهود لمعاونة الليبيين في الخارج، فقد أعلنت لجنة الأزمة بالقنصلية في صفاقس، أمس الإثنين، توزيع مستلزمات الوقاية على الجالية الليبية المقيمة بالجنوب التونسي، إضافة إلى تسكين نحو 1182 من الليبيين العالقين هناك.