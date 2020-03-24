مؤسسة النفط: 67.17 مليون برميل الخسائر التراكمية بسبب إقفالات الموانئ والحقول

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 مارس 2020, 12:30 مساء
وحدة التكرير الأولى في مصفاة الزاوية لتكرير النفط، (أرشيفية: الإنترنت)

أظهرت نشرة المؤسسة الوطنية للنفط أن خسائر الإنتاج التراكمية منذ إغلاق الموانئ والحقول بلغت نحو 67 مليونا و 176 ألف برميل، في الفترة من 18 يناير الماضي وحتى أول من أمس (22 مارس الجاري).

وقدرت المؤسسة في نشرتها الصادرة مساء أمس الإثنين إجمالي خسائر عائدات النفط بنحو 3.53 مليار دولار، فيما وصل متوسط الخسائر اليومية إلى حوالي 40.79 مليون دولار.

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وأشارت النشرة إلى أن الفاقد اليومي في الإنتاج وصل إلى مليون و124 ألف برميل. وقالت إن خسائر شهري يناير وفبراير معا بلغ مليارين و 469 مليون دولار.

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