ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 400 قرص مخدر و14 قطعة حشيش في أبوسليم

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 مارس 2020, 12:10 مساء
مواد مخدرة مضبوطة في أبوسليم، 24 مارس 2020، (داخلية الوفاق)

ضبط مكتب تحريات أبو سليم بالإدارة العامة لمكافحة لمخدرات شخصين بحوزتهما 400 قرص مخدر.

كما قبض على شخص بحوزته 14 قطعة حشيش مختلفة الأحجام، وقد اتخذت الإجراءات القانونية حيال المتهمين الثلاثة، وأحيلوا إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات، حسب بيان وزارة الداخلية في حكومة الوفاق على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء.

وخلال فبراير الماضي، وجهت إدارة مكافحة المخدرات ضربات قوية لتجارة المخدرات في أبوسليم بضبط ثلاثة أشخاص بحوزتهم أكثر من عشرة آلاف حقنة لمخدر الترامادول، وقبلها الإمساك بشخصين قبل بيعهما 120 غراما من مادة مخدر الكوكايين.

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