القنصلية الليبية في صفاقس توفر إقامة لـ1187 مواطنا ليبيا في تونس

الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية في حكومة الوفاق محمد القبلاوي، (أرشيفية: الإنترنت)

وفرت القنصلية الليبية العامة في صفاقس إقامة لـ1187 مواطنا ليبيا في تونس حتى الآن، ولا تزال عملية الحصر مستمرة.

وتوزع المواطنون على ثلاث مدن هي: بن قردان وجربة وصفاقس، حسب تصريح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية في حكومة الوفاق محمد القبلاوي، على صفحة الوزارة بموقع فيسبوك، اليوم الثلاثاء.

وطالب القبلاوي المواطنين العالقين في تونس بالالتزام بالبقاء في المنازل التي تم توفيرها لهم، وأن يتجنبوا الخروج ويتبعوا الإرشادات الصحية كاملة.

وأصدرت لجنة الأزمة بالقنصلية في صفاقس بيانا بأعمالها خلال الفترة الماضية، تضمنت توزيع مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا المستجد على المواطنين العالقين، والجالية الليبية المقيمة بالجنوب التونسي، وإيفاد أعضاء باللجنة إلى منفذ رأس جدير للتواصل مع المواطنين العالقين هناك، إذ أقنعوا البعض بالعودة وتوفير أماكن إقامة لهم في المدن التونسية سالفة الذكر.

وتتواصل الجهود من أجل معاونة الليبيين العالقين حول العالم، حيث جرى توفير مكان إقامة للموجودين في اسطنبول، كما تم إجلاء العالقين في مطار القاهرة إلى ليبيا برا، وتم توفير مواد غذائية ومستلزمات أخرى للمواطنين في إيطاليا.