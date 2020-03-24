تعقيم مجمع المحاكم ومؤسسات الإصلاح في أبوسليم

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 مارس 2020, 09:48 صباحا
تعقيم إحدى مؤسسات الإصلاح والتأهيل في أبوسليم، 23 مارس 2020، (المجلس البلدي)

نفذ فريق الأزمات والطوارئ بلدية أبوسليم حملة تعقيم لمجمع المحاكم ومؤسسات الإصلاح والتأهيل ومقر لوزارة العدل في حكومة الوفاق.

وتأتي هذه الأعمال في إطار تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة مع جهاز الشرطة القضائية، حسب بيان المجلس البلدي أبوسليم، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الإثنين.

وتستمر حملات التعقيم في جميع البلديات، بهدف الوقاية من الوباء، وتشمل تطهير الشوارع الرئيسية وأيضا أعمال تعقيم المباني الحكومية وغيرها.

وشهد حقل أبوالطفل النفطي أمس انطلاق حملة لتعقيم مرافقه، ومن ضمنها صالة الأكل ومخيم شركة الهناء، كما استهدفت الحملة النادي وملحقاته، ومن المقرر أن تستمر لمدة أسبوع.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

غوتيريس يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار جراء «كورونا»..«اخرسوا البنادق واخمدوا ...
دولى
تعليق الدوري الإسباني لأجل غير مسمى
رياضة عالمية
«كورونا» ينجح فيما عجزت السلطة عن تحقيقه إزاء الحراك الجزائري
عربى
فيروس «كورونا» يتوغل: البشرية تشدد إجراءاتها من اليابان إلى أميركا مرورا بأوروبا...
دولى
تجربة 4 عقاقير كعلاج محتمل لفيروس كورونا في أوروبا
دولى
ميركل: ألمانيا تمنع التجمعات لأكثر من شخصين
دولى
رونالدو يخضع لفحص طبي جديد لفيروس كورونا
رياضة عالمية
العيساوي يتحدث إلى «لاليبرتون الفرنسية» عن تداعيات حرب طرابلس وكورونا والإصلاحات...
ليبيا
هل التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا الرابح الأكبر جراء كورونا؟
اقتصاد
تحسن بجودة الهواء حول العالم بفعل تدابير الحجر المنزلي
علوم وتكنولوجيا
فرض حظر التجول في عموم العراق حتى 28 مارس
عربى
روما الفارغة تخيف المشردين أكثر من كورونا
منوعات
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كمبيوتر خارق افتراضي لتطوير علاج ضد «كورونا»