تعقيم مجمع المحاكم ومؤسسات الإصلاح في أبوسليم

تعقيم إحدى مؤسسات الإصلاح والتأهيل في أبوسليم، 23 مارس 2020، (المجلس البلدي)

نفذ فريق الأزمات والطوارئ بلدية أبوسليم حملة تعقيم لمجمع المحاكم ومؤسسات الإصلاح والتأهيل ومقر لوزارة العدل في حكومة الوفاق.

وتأتي هذه الأعمال في إطار تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة مع جهاز الشرطة القضائية، حسب بيان المجلس البلدي أبوسليم، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الإثنين.

وتستمر حملات التعقيم في جميع البلديات، بهدف الوقاية من الوباء، وتشمل تطهير الشوارع الرئيسية وأيضا أعمال تعقيم المباني الحكومية وغيرها.

وشهد حقل أبوالطفل النفطي أمس انطلاق حملة لتعقيم مرافقه، ومن ضمنها صالة الأكل ومخيم شركة الهناء، كما استهدفت الحملة النادي وملحقاته، ومن المقرر أن تستمر لمدة أسبوع.