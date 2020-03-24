بالصور: تعقيم مرافق حقل أبوالطفل

حملة تعقيم داخل حقل أبو الطفل النفطي، 23 مارس 2020، (صفحة الحقل على فيسبوك)

نفذت شركة النصر الواحات للنظافة وحماية البيئة حملة تعقيم شملت مرافق حقل أبوالطفل النفطي وصالة الأكل ومخيم شركة الهناء، كما استهدفت الحملة النادي وملحقاته.

يشارك في الحملة مفتش الصحة المهنية ومهندسو قسم السلامة وحماية البيئة في الحقل، ومن المقرر أن تستمر لمدة أسبوع، حسب بيان الحقل على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الإثنين.

وتأتي الحملة ضمن التدابير الاحترازية من أجل الوقاية من فيروس كورونا المستجد، التي اتخذتها إدارة الحقل خلال اجتماعها مع شركة النصر الواحات.

وقال مشرف شركة النصر الواحات، أكرم السيعطي، إن الحملة ستشمل غرف المستخدمين والشركات الخدمية الواقعه داخل نطاق الحقل والمحطات التابعة للحقل ومرافقها.

وتستمر حملات التعقيم في جميع البلديات، بهدف الوقاية من الوباء، وتشمل تطهير الشوارع الرئيسية وأيضا أمال تعقيم المباني الحكومية وغيرها.

جانب آخر من الحملة

تعقيم نادي الحقل