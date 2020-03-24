تعقيم أول مركز للحجر الصحي بسرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الثلاثاء 24 مارس 2020, 12:01 صباحا
أحد شوارع سرت, (أرشيفية : الإنترنت)

قام فريق الطوارئ التابع لفرع جمعية الهلال الأحمر سرت بتعقيم مقر مركز لرعاية الصحة الأولية الجديد بسرت، ليكون أول مركز إيوائي للحجر الصحي للمحتجزين والمشتبه فيهم. 

وحسب مسؤول جمعية الهلال بسرت، إلى «بوابة الوسط»، فإن شبيبة الهلال الأحمر سرت قاموا بتعقيم المقر بالكامل، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كورونا المستجد.

وأفاد رئيس اللجنة العلمية بلجنة مكافحة فيروس كورونا، الدكتور عبدالله الأحول، رئيس قسم العزل بمستشفى ابن سينا بسرت بأن أربع حالات من المواطنين العائدين من السفر كانوا بمصر وصلوا إلى مدينتهم سرت، تم حجزهم للحجر الصحي، بينهم امرأة تعاني أمراضا مزمنة كالغدد والسكر، لافتا إلى وضعهم في حجر فردية بفندق كوكبة الصحراء الذي تم الاستفادة منه للحجر الصحي.

وبحسب الأحول، تم تخصيص فرق طبية وتمريض للمناوبة بمراكز الحجر الصحي الإيوائي، إضافة إلى قسم العزل والأمراض السارية بمستشفى بن سينا التعليمي بسرت، بسعة 14 سريرا، منها 4 غرف عناية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

غوتيريس يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار جراء «كورونا»..«اخرسوا البنادق واخمدوا ...
دولى
تعليق الدوري الإسباني لأجل غير مسمى
رياضة عالمية
«كورونا» ينجح فيما عجزت السلطة عن تحقيقه إزاء الحراك الجزائري
عربى
فيروس «كورونا» يتوغل: البشرية تشدد إجراءاتها من اليابان إلى أميركا مرورا بأوروبا...
دولى
تجربة 4 عقاقير كعلاج محتمل لفيروس كورونا في أوروبا
دولى
ميركل: ألمانيا تمنع التجمعات لأكثر من شخصين
دولى
رونالدو يخضع لفحص طبي جديد لفيروس كورونا
رياضة عالمية
العيساوي يتحدث إلى «لاليبرتون الفرنسية» عن تداعيات حرب طرابلس وكورونا والإصلاحات...
ليبيا
هل التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا الرابح الأكبر جراء كورونا؟
اقتصاد
تحسن بجودة الهواء حول العالم بفعل تدابير الحجر المنزلي
علوم وتكنولوجيا
فرض حظر التجول في عموم العراق حتى 28 مارس
عربى
روما الفارغة تخيف المشردين أكثر من كورونا
منوعات
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كمبيوتر خارق افتراضي لتطوير علاج ضد «كورونا»