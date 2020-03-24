تعقيم أول مركز للحجر الصحي بسرت

أحد شوارع سرت, (أرشيفية : الإنترنت)

قام فريق الطوارئ التابع لفرع جمعية الهلال الأحمر سرت بتعقيم مقر مركز لرعاية الصحة الأولية الجديد بسرت، ليكون أول مركز إيوائي للحجر الصحي للمحتجزين والمشتبه فيهم.

وحسب مسؤول جمعية الهلال بسرت، إلى «بوابة الوسط»، فإن شبيبة الهلال الأحمر سرت قاموا بتعقيم المقر بالكامل، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كورونا المستجد.

وأفاد رئيس اللجنة العلمية بلجنة مكافحة فيروس كورونا، الدكتور عبدالله الأحول، رئيس قسم العزل بمستشفى ابن سينا بسرت بأن أربع حالات من المواطنين العائدين من السفر كانوا بمصر وصلوا إلى مدينتهم سرت، تم حجزهم للحجر الصحي، بينهم امرأة تعاني أمراضا مزمنة كالغدد والسكر، لافتا إلى وضعهم في حجر فردية بفندق كوكبة الصحراء الذي تم الاستفادة منه للحجر الصحي.

وبحسب الأحول، تم تخصيص فرق طبية وتمريض للمناوبة بمراكز الحجر الصحي الإيوائي، إضافة إلى قسم العزل والأمراض السارية بمستشفى بن سينا التعليمي بسرت، بسعة 14 سريرا، منها 4 غرف عناية.