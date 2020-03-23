السراج يدين «لغة الخطاب التحريضي في البرامج الحوارية على القنوات الفضائية»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 مارس 2020, 11:31 مساء
رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج. (أرشيفية: الإنترنت).

دان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، ما سماها «لغة الخطاب التحريضي المتحامل، التي يستخدمها بعض المشاركين في برامج حوارية على القنوات الفضائية التي تبث من خارج الوطن».

وأكد السراج، في بيان للمجلس الرئاسي اليوم، أنه حريص على الوحدة الوطنية والالتزام بقيم وأخلاق المجتمع الليبي المسلم، الرافض أي استخدام لوسائل الإعلام وقنواته ووسائط التواصل في إثارة الفتنة والتحريض على العنف والتعريض بالأبرياء وخدش الحياء العام.

وأضاف البيان، «نرفض وندين كل خطاب غير لائق وغير مسؤول يطال وينال أي مدينة أو منطقة أو قبيلة أو مكون من مكونات الشعب الليبي الكريم على امتداد الوطن»، مضيفا كما «نرفض وسنواجه أي مؤامرة لتقسيم ليبيا وأي محاولة لزرع الفتنة وبث الكراهية بين أبناء الشعب الواحد المنصهر أصولا وأعراقا وأرحاما وتاريخا ومصيرا».

وفي النهاية حمل البيان من يتبنون خطاب التحريض على العنف والكراهية المسؤولية القانونية.

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