الهيئة البرقاوية: آن لأصوات البنادق أن تصمت لنتفرغ لمواجهة فيروس كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 مارس 2020, 10:27 مساء

قالت اللجنة التأسيسية للهيئة البرقاوية، إن «المعطيات والواجب يحتمان علي أهلنا في برقة في هذه المرحلة أن نسحب أبنائنا من محاور القتال» في طرابلس والتفرغ لمواجهة فيروس كورونا، مضيفة «آن لصوت الحكمة أن يعلو، ولأصوات البنادق والمدافع أن تصمت، الخطر محدق بنا، ولا نتمنى أن نندم حين لاينفع الندم».

وأضافت اللجنة في بيان لها اليوم، أن العالم يمر بأوقات عصيبة، «وحتى إن كانت بلادنا حتى الآن خالية من وباء كورونا لكنها ليست استثناء»، ومن الواجب علينا أن نحتاط وأن نتخذ أشد تدابير الوقاية والحماية، لافتة إلى ضرورة إبعاد الشباب الليبي عن الاحتكاك بـ«المرتزقة» والذين هم أخطر وسط لنقل عدوى فيروس كورونا الذي يحصد الأرواح دون هوادة.

وتابعت أن أهم ما نتخذه من وسائل الوقاية والحماية هي أن ننأى بأنفسنا وأبنائنا عن «الحرب الخاسرة» التي حتى اليوم مازالت تحصد أرواح المدنيين و«تفزع الآمنين في مدينة طرابلس وضواحيها»، كما أزهقت الكثير من أرواح شبابنا وعطلت الكثير منهم، بينما الوطن في أمس الحاجة إليهم.

وشددت على ضرورة أن نستفيد من جهود شباب ليبيا في مواجهة العدو المشترك بين كل مكونات الأمة الليبية، «كلنا خاسرون إذا لا قدر الله تفشى هذا الفيروس اللعين في بلادنا».

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