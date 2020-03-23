«داخلية الوفاق»: لا تعليمات حول حظر التجول بشكل كامل

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، أنه لم تصدر تعليمات بشأن حظر التجول يوما كاملا، حتى الآن.

ونوهت وزارة الداخلية، في بيان للجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا، أن حظر التجوال سيكون 12 ساعة من الساعة السادسة مساء حتى السادسة صباحا وفقا لقرار المجلس الرئاسي رقم (215) الصادر بتاريخ 21 مارس الحالي.

وأعلن المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني، حظر التجول في كامل التراب الليبي، من الساعة 6 مساءً حتى 6 صباحًا اعتبارًا من أمس الأحد.

وقالت وزارة الداخلية، إن الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 دينار، أو بإحدى العقوبتين ينتظر كل من يخالف تدابير الحجر الصحي أو المخالفين لإعلان حظر التجول الذي أقره المجلس الرئاسي أمس.