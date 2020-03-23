الناظوري يوجه بصرف راتب شهر يناير لكافة الحسابات الجارية لدى المصارف

وجه رئيس الأركان بقوات القيادة العامة، رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، الفريق عبدالرازق الناظوري، اليوم الإثنين، مصرف ليبيا المركزي بالبيضا، وكافة المصارف التجارية العاملة، بإيداع مرتب شهر يناير 2020، لكافة الحسابات الجارية لدى المصارف، بناء على حافظة مرتب شهر ديسمبر 2019، على أن يتم تسوية الأمر بعد تسييل المرتبات من قبل وزارة المالية للجهات العاملة.

وبحسب بيان لهيئة الأركان اليوم، فإن المصرف المركزي وكافة المصارف التجارية استجابوا للأمر، مع تأكيدهم أنه لا توجد سيولة نقدية لدى المصارف حاليا، وأن المواطنين يمكنهم التعامل عبر التداول الإلكتروني خلال هذه الأيام، لحين انتهاء فترة حظر التجول وزوال الخطر.