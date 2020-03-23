الناظوري: المخزون الاستراتيجي للسلع يكفي 8 أشهر

اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» خلال اجتماع برئاسة الناظوري اليوم الإثنين. (وزارة الداخلية)

قالت اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا»، والمشكلة بقرار من القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، اليوم الإثنين، إن المخزون الاستراتيجي للسلع يكفي لثمانية أشهر قادمة، مشددة على أن الأوضاع مطمئنة حتى الآن.

وأشار رئيس الأركان الفريق عبدالرازق الناظوري، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة إلى «ترتيبات مع مدراء المصارف لتسهيل التداول الالكتروني خلال الأزمة ووضع حلول أخرى للمواطنين»، مطالبا «كافة رجال الأعمال بالتضامن مع الشعب خلال هذه الأزمة».

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وفي وقت سابق اليوم، أصدرت وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة قرارًا بحظر التجول التام من يوم الأربعاء 25 مارس وحتى الجمعة 3 أبريل. وقال وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف إن «حظر التجول المعلن عنه سيكون كاملا»، مشيرا إلى أن اللجنة العليا لن تقبل أية تبرعات نقدية.

ودعا بوشناف كافة المتبرعين بالاحتياجات العينية التوجه بها لجهاز الإمداد الطبي، لافتا إلى أن المؤسسات الطبية الخاصة عليها فتح أبوابها لعلاج المواطنين في مختلف الأمراض بأسعار رمزية.

ولم تسجل ليبيا لم تسجل حتى الآن أية إصابة بالفيروس المستجد، ومع ذلك أعلنت حكومتا الوفاق والموقتة سلسلة من الإجراءات الاحترازية لمنع تسلل «كورونا»، منها فرض حظر التجول وتعليق الدراسة وإغلاق الأسواق الشعبية والمقاهي والمطاعم.