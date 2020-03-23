«صحة الوفاق»: برنامج تدريبي صيني لمكافحة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 مارس 2020, 04:07 مساء
شعار وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق. (أرشيفية: الإنترنت).

قالت وزارة الصحة بحكومة الوفاق إنها تلقت عرضًا من نظيرتها الصينية - عبر وزارة الخارجية - لإقامة برنامج تدريبي دولي لتعريف الخبراء في ليبيا بالبروتوكولات التي استخدمتها الصين في تشخيص وعلاج الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المستجد.

وحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فإن «البرنامج التدريبي سيجرى باستخدام تقنيات التدريب عن بُعد، ويعطي تعريفًا بالطرق التي اتبعتها الصين في التعامل مع تفشي كورونا، طرق التعامل مع انسداد الممرات التنفسية خلال مرحلة العدوى، ويمنح أيضًا تعريفًا بالحالات الحادة».

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وذكرت الوزارة أن «البرنامج يسمح البرنامج التدريبي بإقامة حلقات نقاش وتبادل الأسئلة بين المحاضرين والمتدربين». ويشارك في تقديم البرنامج التدريبي الخبير «تشونغ نانشان» أخصائي أمراض صدرية ورئيس فريق مكافحة جائحة «كورونا» ومتخصص في الأمراض الوبائية، والخبيرة «لي نانجوان» أخصائية أمراض كبد بفريق مكافحة فيروس كورونا والوبائيات.

كما تشارك في البرنامج الخبيرة «جياو جي» رئيس مستشفى بكين الجامعي رقم 3 ورئيس فريق الدعم والمساعده لمدينه ووهان، والخبير «تشانغ جونهوا» نائب رئيس مستشفى زونقشان، ورئيس فريق الدعم بمدينة ووهان والخبير «تشو تشوين» المدير العام للموارد البشرية الصحية باللجنة الصينية الوطنية للصحة.

وقال مدير مكتب وكيل الوزارة محمود بن محمود: إن الوزارة أحالت عرض وزارة الصحة الصينية للمركز الوطني لمكافحة الأمراض لترشيح خبراء لتلقي البرنامج التدريبي. يشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي «فائز السرّاج» بعث كتابًا رسميًا إلى رئيس دولة الصين عبر وزارة الخارجية طلب فيه الاستعانة بخبراء في كيفية التعامل مع وباء «كورونا».

ولم تسجل البلاد إصابات مؤكدة بالفيروس الذي صنفته منظمة الصحة العالمية «جائحة عالمية»، حسب تأكيدات صادرة عن المركز الوطني للأمراض.

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