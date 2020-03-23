السفير الأميركي: نحاول إقناع الأطراف الليبية بالتفاوض لحل الأزمة

السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند. (أرشيفية: الإنترنت)

قال السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن بلاده تحاول إقناع الأطراف الليبية بالتفاوض لحل الأزمة القائمة في البلاد، مؤكدًا عمل واشنطن على دعم تسوية تفاوضية.

جاء ذلك في تصريح نقلته السفارة الأميركية، اليوم الإثنين، من حوار أجراه نورلاند مع جريدة «ذا آراب ويكلي»، الصادرة في لندن.

ورغم موافقة المجلس الرئاسي والجيش الوطني على هدنة إنسانية دعت إليها 8 دول لمواجة فيروس «كورونا»، فقد تجدد القصف المتبادل في التخوم الجنوبية للعاصمة طرابلس، بعدما أعلنت عملية «بركان الغضب»، التابعة لحكومة الوفاق، اليوم الإثنين، مقتل اثنين من العمالة الوافدة في قصف مدفعي طال جزيرة معيتيقة.

فيما قال الناطق باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، إن قوات حكومة الوفاق استهدفت منطقة الشرشارة شمال مدينة ترهونة بصواريخ «غراد»، مشيرًا إلى «استمرار سقوط قذائف عشوائية من مدفعية قوات الوفاق على أحياء منطقة قصر بن غشير ووادي الربيع شرق العاصمة طرابلس».

كانت السفارة الأميركية دعت الخميس الماضي إلى هدنة إنسانية في ليبيا، وهو ما تم إعلانه السبت الماضي بموافقة قوات القيادة العامة وقبلها حكومة الوفاق على هدنة إنسانية من أجل محاربة وباء «كورونا المستجد».