المسماري يعلن تعرض منطقة الشرشارة لقصف بصواريخ «غراد»

الناطق باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري. (أرشيفية: الإنترنت)

قال الناطق باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، إن قوات حكومة الوفاق استهدفت منطقة الشرشارة شمال مدينة ترهونة بصواريخ «غراد».

وأشار المسماري إلى «استمرار سقوط قذائف عشوائية من مدفعية قوات الوفاق على أحياء منطقة قصر بن غشير ووادي الربيع شرق العاصمة طرابلس»، حسبما جاء في صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الاثنين.

وبالرغم من إعلان كل من قوات القيادة العامة وقوات حكومة الوفاق الموافقة على هدنة إنسانية لمواجهة فيروس «كورونا» السبت الماضي، فإن الطرفين اتهما بعضهما منذ أمس الأحد بانتهاك الهدنة.

واتهم المسماري أمس قوات حكومة الوفاق، بخرق الهدنة المعلنة في منطقة الهيرة جنوب طرابلس، وقصف قواته بالمدفعية؛ فيما أعلنت عملية «بركان الغضب» مقتل شخصين جراء سقوط قذيفة على منزلهما بمنطقة عين زارة صباح اليوم الإثنين.

وأمس الأحد، صرح الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، العقيد طيار محمد قنونو، بأن رجلاً قُتل وأُصيب اثنين من أبنائه جراء سقوط قذائف على منزلهم بمنطقة الكحيلي في عين زارة.