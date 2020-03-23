«صحة الوفاق»: تجهيز مركز في زوارة لعزل المصابين بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 مارس 2020, 02:29 مساء
تجهيز مركز في زوار لعزل المصابين بفيروس كورونا، 23 مارس 2020، (صحة الوفاق)

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوفاق تجهيز مركز في مدينة زوارة لعزل الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ويتضمن المركز ست غرف للعزل الصحي وغرفة عناية فائقة بسعة سريرين، تقع جميعها داخل مبنى منفصل، فيما جرى تجهيز أربعة عشر غرفة للحجر الصحي في مبنى آخر، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الإثنين.

ويحوي أيضا ثلاث معامل تحليل وعيادات كشف وغرفة أشعة ومبنى إداري، كما جرى تجهيز كل غرفة من غرف العزل والحجر الصحي بدورة مياه خاصة.

وأمس أعلنت الوزارة تسليم مركز العزل الأول الجاري تجهيزه داخل قاعدة معيتيقة العسكرية في غضون الأيام المقبلة، ويتكون من 12 غرفة لكل منها دورة مياه، وغرفتي كشف ومختبر ومعمل تحاليل، وغرفة مراقبة وصالة كبيرة مجهزة بثلاثين سريرا خاصة بالحالات المشتبه بها، فضلا عن ثلاث مكاتب ومكان مخصص للصلاة ومقهى ومغسلة.

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وإلى الآن لم تسجل حالات إصابة بالفيروس في ليبيا، كما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض سلبية تحاليل 50 حالة اشتبه فيها.

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