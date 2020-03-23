«بركان الغضب» تعلن مقتل شخصين جراء سقوط قذيفة في عين زارة

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الإثنين 23 مارس 2020, 02:01 مساء
سيارة مدمرة جراء سقوط قذيفة على منطقة عين زارة، 20 مارس 2020، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

أعلنت عملية «بركان الغضب» مقتل شخصين جراء سقوط قذيفة على منزلهما بمنطقة عين زارة صباح اليوم الإثنين.

وأوضحت العملية أن المتوفين هما لطفية بالراشد، 42 عاما، وسالم السماح، 55 عاما، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وفي اتصال مع الناطق باسم وزارة الصحة في حكومة الوفاق، أمين الهاشمي، قال إن المتوفيين قتلابعدما أصابت القذيفة منزلهما، وقد نقل جثمانيهما إلى دار الرحمة بمستشفى طرابلس الطبي.

وأمس الأحد، صرح الناطق باسم قوات حكومة الوفاق عقيد طيار محمد قنونو، بأن رجل قتل وأصيب اثنين من أبنائه جراء سقوط قذائف على منزلهم بمنطقة الكحيلي في عين زارة.

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