وزير الصحة: نشدد على دور الصيادلة في الالتزام بالأسعار

القاهرة - بوابة الوسط: خديجة العمامي | الإثنين 23 مارس 2020, 01:21 مساء

شدد وزير الصحة بالحكومة الموقتة، سعد عقوب، على دور الصيادلة في الالتزام بالأسعار خلال أزمة جائحة فيروس «كوفيد19» المعروف بـ«كورونا المستجد»، مشيرًا إلى أهمية توفير المستلزمات الطبية والوقائية في كل الصيدليات وبأسعار مناسبة.

وقال الوزير سعد عقوب خلال جولة تفقدية لبعض الصيدليات الخاصة إن «للصيدلي دورًا مهمًّا في محاربة تداول الأدوية المزورة والمهربة باعتباره المسؤول عن صرف الدواء للمريض».

وأضاف: «يجب أن تكون المستلزمات الوقائية ضمن الأولويات في القطاع الخاص، بالإضافة إلى توفر الدواء والمستلزمات الطبية».

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ولفت عقوب إلى أن وزارة الصحة «تعتبر جميع الأدوية المهربة مزورة لكونها غير مسجلة في وزارة الصحة ولا تخضع للإجراءات المخبرية المشددة التي تقوم بها مخابر رقابة الدواء قبل طرحها في الأسواق».

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