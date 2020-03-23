«مكافحة الأمراض» يدشن موقعا إلكترونيا خاصا بأخبار «كورونا»

مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين بشير النجار، (أرشيفية: الإنترنت)

دشن المركز الوطني لمكافحة الأمراض موقعًا إلكترونيًّا لمتابعة إحصاءات فيروس «كورونا المستجد» في ليبيا، وآخر أخبار الوباء.

وأظهرت إحصائية منشورة على الموقع اشتباه المركز في 59 حالة جميعها جاءت سلبية. لمتابعة الموقع اضغط هنا

وكان عدد من المجالس البلدية قد نفى تسجيل أية إصابات بالفيروس، وطالبت تلك المجالس باستقاء المعلومات من المركز الوطني، الذي يصدر نشرة مستمرة بشأن حالات الاشتباه بالفيروس.

وأمس كشفت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق تواصل فريق من خمسة خبراء صينيين مع مركز مكافحة الأمراض لمعاونتهم فيما يتعلق بالوباء.